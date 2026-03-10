Хавьер Тебас внедрит чипированные мячи в Ла Лиге

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сделал заявление о внедрении новой технологии в чемпионат Испании для минимизации судейских ошибок. Внутри игровых мячей появятся специальные чипы, которые позволят автоматизировать процесс принятия решений в спорных моментах.

Как сообщает İdman.Biz, Тебас разъяснил механизм работы новой системы, отметив, что встроенный чип будет с высокой точностью фиксировать положение игрока в момент удара по мячу. Это позволит мгновенно определять, находился ли футболист в положении "вне игры".

Система направлена на ускорение процесса проверки эпизодов через VAR и исключение человеческого фактора при проведении линий офсайда. Ожидается, что технологическое новшество будет полностью интегрировано в Ла Лигу уже в ближайшее время.