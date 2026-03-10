10 Марта 2026
Джузеппе Росси: "Ньюкаслу" нужно создать давление на "Барселону"

10 Марта 2026 11:48
Джузеппе Росси: "Ньюкаслу" нужно создать давление на "Барселону"

Бывший нападающий английского "Ньюкасла" Джузеппе Росси сделал прогноз на предстоящий матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Итальянец, забивший за карьеру 139 голов, оценил шансы своей бывшей команды на успех в домашней встрече.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports Mole, Росси считает каталонский клуб фаворитом пары, но видит путь к победе для англичан через агрессивный стиль игры. "Барселона" всегда сложный соперник, я поклонник их стиля. Думаю, они фавориты в этой паре. Однако если "Ньюкасл" найдет способ рассредоточить внимание соперника, все может измениться. Нужно перевести игру в плоскость физической борьбы и забить быстрый гол, чтобы создать давление на "Барселону". Это лучший путь для прохода в следующий раунд", - заявил Росси.

Команда Эдди Хау уже встречалась с сине-гранатовыми на общем этапе текущего розыгрыша. В том матче "Барселона" одержала победу со счетом 2:1, а решающий гол дальним ударом забил Маркус Рашфорд.

Предстоящий поединок на "Сент-Джеймс Парк" станет ключевым для "сорок" в борьбе за выход в четвертьфинал. Эксперты отмечают, что физические параметры игроков английского клуба и интенсивность их прессинга могут стать решающим фактором против ослабленной травмами обороны гостей.

