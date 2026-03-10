10 Марта 2026
Бернарду Силва может продолжить карьеру во Франции

Мировой футбол
Новости
10 Марта 2026 09:15
Бернарду Силва может продолжить карьеру во Франции

Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернарду Силва заинтересовал французский "ПСЖ". Хавбек, скорее всего, проводит свой последний сезон в клубе из Манчестера. Контракт капитана "горожан" истекает летом, и переговоры о его продлении пока не ведутся. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, "ПСЖ" рассматривает возможность подписания игрока на правах свободного агента после завершения сезона. Кроме того, за Силвой следят турецкий "Галатасарай" и каталонская "Барселона".

Отметим, что Бернарду Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забив два гола и сделав пять результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

İdman.Biz
