Футболистки сборной Ирана подали сигнал помощи после матча Кубка Азии

Футболистки женской сборной Ирана оказались в центре международного внимания во время Кубка Азии, который проходит в Австралии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Israel Hayom и CNN, после заключительного матча группового этапа игроки иранской команды, покидая стадион на автобусе, жестами подавали международный сигнал помощи.

Скандал вокруг сборной начался после матча против Южной Кореи, который состоялся 2 марта. Во время исполнения национального гимна иранские футболистки стояли молча, что было воспринято как жест протеста против властей страны. В Иране этот поступок вызвал резкую реакцию, а ряд политиков и общественных деятелей призвали провести расследование в отношении спортсменок.

Правозащитные организации заявляют, что в Иране подобные действия могут быть расценены как государственная измена, что потенциально может привести к самым строгим наказаниям.

По информации СМИ, команда находится в изоляции в одном из отелей в Австралии и практически не контактирует с внешним миром. Во время отъезда автобуса со стадиона болельщики держали плакаты с надписями "Оставайтесь в безопасности в Австралии. Обратитесь в полицию" и "Если ваш дом небезопасен - мой дом для вас открыт", а также скандировали "Спасите наших девушек".

По данным CNN, по меньшей мере пять футболисток сборной Ирана уже смогли покинуть отель команды и находятся под защитой полиции.