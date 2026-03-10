"Лацио" победил "Сассуоло" в матче Серии А

"Лацио" победил "Сассуоло" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Полузащитник римлян Даниэль Мальдини открыл счет на 2-й минуте. Нападающий гостей Арман Лорьенте забил ответный гол на 35-й минуте. Победу хозяевам принес полузащитник Адам Марушич на 90+2-й минуте.

"Лацио" прервал серию из четырех матчей без побед во всех турнирах. Он занимает 10-е место в таблице чемпионата Италии с 37 очками после 28 встреч. "Сассуоло" проиграл после трех побед подряд. Он располагается на девятом месте (38 очков после 28 игр).