Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Опубликованы результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Как передает İdman.Biz. об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии.

"Саутгемптон" — "Арсенал";

"Челси" — "Порт Вейл";

"Манчестер Сити" — "Ливерпуль";

"Вест Хэм Юнайтед"/"Брентфорд" — "Лидс Юнайтед".

Матчи данной стадии турнира состоятся 4-5 апреля. Действующим победителем соревнования является "Кристал Пэлас", переигравший в финале "Манчестер Сити" (1:0).

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский "Арсенал" — у "канониров" 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится "Манчестер Юнайтед" (13), а третью строчку делят "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси" (8).