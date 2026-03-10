10 Марта 2026
Маурисио Почеттино может стать новым тренером мадридского "Реала"

10 Марта 2026 00:04
15
Мадридский "Реал" включил тренера Маурисио Почеттино в список кандидатов на замену Альваро Арбелоа в следующем сезоне. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает ESPN в соцсети Х.

По данным источника, клуб рассматривает различных претендентов на пост руководителя нового спортивного проекта и Почеттино является одним из тренеров, высоко ценимых президентом Флорентино Пересом.

На данный момент Почеттино возглавляет сборную США. Альваро Арбелоа был назначен тренером "Реала" 12 января 2026 года после ухода Хаби Алонсо. Под его руководством команда по итогам 27 туров занимает вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 63 очка. Отставание от "Барселоны", занимающей первую строчку, составляет четыре очка.

İdman.Biz
