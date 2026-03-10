Защитник "Манчестер Юнайтед" рассказал о преображении команды под руководством Майкла Кэррика

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссайр Мазрауи высказался о влиянии главного тренера Майкла Кэррика и его помощника Джонни Эванса на настрой команды.

Как передает İdman.Biz, его слова приводит официальный сайт "красных дьяволов".

"Часто ли Кэррик и Эванс говорят о том, что значит играть за "Юнайтед"? Да, и это действительно чувствуется, они знают клуб, по-настоящему осознают его ценность, потому что они прочно связаны с его историей. Они выигрывали крупные трофеи, поэтому знают, как здесь ощущаются хорошие и плохие времена. Думаю, в последних матчах мы смогли отреагировать на это должным образом. Это не удача или что-то подобное, это скорее профессиональное качество и понимание клуба", — заявил Мазрауи.