Килиан Мбаппе приостановил выступления до полного выздоровления

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе принял решение не выходить на поле до окончательного исчезновения болей в левом колене.

Как сообщает İdman.Biz, футболист утратил доверие к медицинскому штабу "королевского клуба" из-за затянувшегося процесса реабилитации. По информации Footmercato, 27-летний француз намерен следовать рекомендациям специалистов из Парижа, к которым он летал на консультацию на прошлой неделе.

Проблемы с внешними связками колена беспокоят Мбаппе с конца декабря 2025 года. Несмотря на дискомфорт, форвард продолжал играть, что привело к ухудшению состояния в феврале. На данный момент Килиан пропустил уже три матча подряд: ответную встречу плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1), игру Ла Лиги с "Хетафе" (0:1) и недавний выезд к "Сельте". Официальный медицинский отчет "Реала" от 2 марта подтвердил растяжение связок, однако клуб настаивал на консервативном лечении и скором возвращении игрока, в то время как окружение Мбаппе опасается рецидива.

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа подтвердил, что клуб согласился дать игроку время на полное восстановление. Позиция Мбаппе продиктована желанием подойти в оптимальной форме к чемпионату мира 2026 года, до которого осталось менее четырех месяцев. Француз категорически отказывается от хирургического вмешательства, которое могло бы вывести его из строя на длительный срок, и предпочитает длительный покой. В текущем сезоне Килиан является ключевой фигурой в атаке мадридцев, забив 38 голов в 33 матчах, и его отсутствие ставит под угрозу шансы команды в предстоящем противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".