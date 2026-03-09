9 Марта 2026
RU

Килиан Мбаппе приостановил выступления до полного выздоровления

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 21:35
12
Килиан Мбаппе приостановил выступления до полного выздоровления

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе принял решение не выходить на поле до окончательного исчезновения болей в левом колене.

Как сообщает İdman.Biz, футболист утратил доверие к медицинскому штабу "королевского клуба" из-за затянувшегося процесса реабилитации. По информации Footmercato, 27-летний француз намерен следовать рекомендациям специалистов из Парижа, к которым он летал на консультацию на прошлой неделе.

Проблемы с внешними связками колена беспокоят Мбаппе с конца декабря 2025 года. Несмотря на дискомфорт, форвард продолжал играть, что привело к ухудшению состояния в феврале. На данный момент Килиан пропустил уже три матча подряд: ответную встречу плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1), игру Ла Лиги с "Хетафе" (0:1) и недавний выезд к "Сельте". Официальный медицинский отчет "Реала" от 2 марта подтвердил растяжение связок, однако клуб настаивал на консервативном лечении и скором возвращении игрока, в то время как окружение Мбаппе опасается рецидива.

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа подтвердил, что клуб согласился дать игроку время на полное восстановление. Позиция Мбаппе продиктована желанием подойти в оптимальной форме к чемпионату мира 2026 года, до которого осталось менее четырех месяцев. Француз категорически отказывается от хирургического вмешательства, которое могло бы вывести его из строя на длительный срок, и предпочитает длительный покой. В текущем сезоне Килиан является ключевой фигурой в атаке мадридцев, забив 38 голов в 33 матчах, и его отсутствие ставит под угрозу шансы команды в предстоящем противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тренировку "Ливерпуля" высмеяли перед матчем Лиги чемпионов
21:04
Мировой футбол

Тренировку "Ливерпуля" высмеяли перед матчем Лиги чемпионов

Шервуд раскритиковал упражнение Салаха и Собослаи с медицинским мячом
Родри наказан за слова о судьях
20:45
Мировой футбол

Родри наказан за слова о судьях

Полузащитник "Манчестер Сити" избежал дисквалификации, но получил крупный штраф

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Родри
20:11
Мировой футбол

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" признал вину в "ненадлежащем поведении" после матча с "Тоттенхэмом"
Пять футболисток сборной Ирана запросили убежище в Австралии после вылета из Кубка Азии
19:56
Мировой футбол

Пять футболисток сборной Ирана запросили убежище в Австралии после вылета из Кубка Азии

Спортсменки покинули расположение команды при содействии полиции из-за угроз преследования на родине
Уход де Хеа назвали одной из главных ошибок "МЮ" последних лет
19:11
Мировой футбол

Уход де Хеа назвали одной из главных ошибок "МЮ" последних лет

Бывший форвард клуба заявил, что испанский вратарь оставался феноменальным до самого ухода
Исак стал самым подешевевшим игроком Премьер-лиги по версии Transfermarkt
18:56
Мировой футбол

Исак стал самым подешевевшим игроком Премьер-лиги по версии Transfermarkt

Нападающий "Ливерпуля" потерял в стоимости 20 млн евро

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек