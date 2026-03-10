Ла Лига: "Эспаньол" и "Овьедо" сыграли вничью

"Эспаньол" сыграл вничью с "Овьедо" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Счет на 8-й минуте открыл полузащитник гостей Альберто Рейна. На 36-й минуте нападающий Кике Гарсия забил ответный гол.

Футболисты "Эспаньола" нанесли 27 ударов по воротам соперника, игроки "Овьедо" — шесть.

Серия "Эспаньола" без побед составляет десять матчей. Команда занимает седьмое место в таблице чемпионата Испании с 37 очками после 27 игр. "Овьедо" (18 очков после 27 встреч) идет на последнем, 20-м месте, комада не выигрывает пять матчей.