10 Марта 2026
RU

Витинья: "Нельзя иметь в составе трех игроков, которые не бегают"

Мировой футбол
Новости
10 Марта 2026 11:03
22
Витинья: "Нельзя иметь в составе трех игроков, которые не бегают"

Португальский полузащитник Витинья высказался о переменах в игровой модели "Пари Сен-Жермен" после ухода Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. По мнению футболиста, нынешний состав стал более сбалансированным благодаря вовлеченности каждого игрока в оборонительную фазу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Canal 11, Витинья подчеркнул, что индивидуальное величие не всегда гарантирует успех коллектива.

"Вы не можете позволить себе роскошь иметь одного, двух или трех игроков, которые не бегают. Они одни из лучших в истории, но это не всегда в интересах команды", - отметил полузащитник.

Витинья добавил, что при Луисе Энрике требования к прессингу стали фундаментальными для всех без исключения. По его словам, нападающие Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш теперь первыми начинают давление на соперника прямо у чужой штрафной, преследуя крайних защитников "как сумасшедшие". Именно этот переход к коллективному футболу португалец считает ключевым фактором последних успехов клуба, включая победу в Лиге чемпионов 2025 года.

В текущем сезоне Витинья стал ключевым исполнителем в системе парижан, заняв третье место в голосовании за "Золотой мяч". Под руководством Энрике португалец превратился в лидера центра поля, обеспечивающего баланс между атакой и обороной

İdman.Biz
