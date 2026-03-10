Джанни Инфантино: "На ЧМ-2026 поступило 500 млн заявок на билеты"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью изданию AS поделился подробностями подготовки к чемпионату мира 2026 года, который примут США, Мексика и Канада. Глава организации отметил, что интерес к первому в истории турниру с участием 48 сборных побил все исторические рекорды.

Как сообщает İdman.Biz, Инфантино привел впечатляющие цифры статистики по билетам.

"У нас почти семь миллионов билетов, но 500 миллионов заявок — это то, чего никогда не видели в истории ФИФА или любого другого учреждения. 77 из 104 игр получили более миллиона заявок. Каждый стадион будет полон — это будет абсолютный праздник", — заявил он.

Инфантино также добавил, что статус фаворита по праву принадлежит лидеру рейтинга ФИФА: "Мы уже знаем силу испанской сборной. Команда номер один в рейтинге должна быть фаворитом чемпионата мира".

В ходе беседы президент ФИФА вспомнил своих кумиров, отметив особую связь с чемпионатом мира 1982 года. "Я был 12-летним мальчиком. Та сборная Италии и тот момент навсегда в моем сердце. Моим первым кумиром был Эваристо Беккалосси — номер 10 в 'Интере', который заставлял нас мечтать. Если говорить о 80-х и 90-х, мы должны упомянуть Диего Марадону, одного из величайших в истории. То, что он делал на поле, было феноменально", — подчеркнул глава федерации.

Инфантино также высоко оценил роль спортивной прессы в развитии футбола. По его словам, экспертные мнения и критика необходимы для улучшения игры. "Люди обращают внимание не только на новости, но и на комментарии. Это чрезвычайно важно, потому что вы передаете страсть к футболу людям, подкрепляя ее экспертизой", — отметил президент ФИФА.