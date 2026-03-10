1/8 ЛЧ: "Барселона" едет в Ньюкасл, "Ливерпуль" - в Стамбул

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА начинаются первые матчи 1/8 финала. В первый игровой день запланированы четыре встречи, которые пройдут в Стамбуле, Бергамо, Ньюкасле и Мадриде.

Как сообщает İdman.Biz, на стадионе "РАМС Парк" "Галатасарай" примет "Ливерпуль". Турецкий клуб уже обыгрывал мерсисайдцев (1:0) на общем этапе текущего розыгрыша благодаря голу Виктора Осимхена. К этой встрече "львы" подходят в оптимальной форме, в то время как команда Арне Слота вынуждена обходиться без основного вратаря Алиссона Бекера, место которого займет Георгий Мамардашвили.

Отдельный интерес вызывает противостояние в Англии, где "Ньюкасл Юнайтед", выбивший агдамский "Карабах" в стыковом раунде (общий счет 9:3), примет "Барселону". Эксперты отмечают подавляющее преимущество "сорок" в физических параметрах: атлетизм и интенсивность прессинга команды Эдди Хау могут стать критическим фактором против ослабленной обороны каталонцев. Из-за травм "сине-гранатовые" лишились Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена, что делает их уязвимыми перед мощным давлением англичан.

В других парах дня также ожидается высокая результативность и борьба характеров. Мюнхенская "Бавария" под руководством Венсана Компани сыграет в гостях с "Аталантой", претендуя на исторический рекорд - на данный момент немецкий гранд забил 92 мяча в Бундеслиге. В Мадриде "Атлетико", выбивший "Барселону" в полуфинале Кубка Испании, встретится с "Тоттенхэмом", который переживает глубочайший кризис: лондонцы не могут победить 11 матчей подряд и находятся в зоне риска вылета из АПЛ.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, первые матчи

10 марта

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия)

23:59. "Аталанта" (Италия) - "Бавария" (Германия)

23:59. "Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания)

23:59. "Атлетико" (Испания) - "Тоттенхем" (Англия)