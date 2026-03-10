Звезды "Атлетико" отметили выход в финал вином за 10 000 евро - ФОТО

10 Марта 2026
Антуан Гризманн и Маркос Льоренте отпраздновали выход мадридского "Атлетико" в финал Кубка Испании сезона 2025/26. Футболисты посетили престижный ресторан Asador Etxebarri после завершения полуфинальной стадии турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, игроки вместе со спутницами заказали бутылку редкого французского вина Vosne-Romanée Premier Cru Cros Parantoux (2001) от производителя Анри Жаиера. Стоимость напитка составляет 10 000 евро (около 18 200 манатов).

Этот винтаж считается дефицитным - во всем мире было выпущено около 3500 бутылок. Помимо элитного алкоголя, компания заказала блюда на гриле, включая морских ежей, анчоусов, угря и стейк рибай. Игроки поделились кадрами обеда в социальных сетях утром 10 марта.

В решающем матче за трофей команда Диего Симеоне встретится с "Барселоной". Выход в финал Кубка страны стал для "матрасников" ключевым достижением в текущем сезоне.

