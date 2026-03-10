Диего Симеоне назвал фаворита матча "Атлетико" - "Тоттенхэм"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ожидает от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Игра пройдет 10 марта в Мадриде, сообщает İdman.Biz.

"Мы не знаем, как "Тоттенхэм" начнет игру. Мы знаем их характерные черты, и я знаю их тренера, который всегда ставил своим командам атакующую игру. Мы представляем себе множество сценариев, а по ходу матча игроки смогут их изменить.

Мы ко всем матчам готовимся одинаково. Мне кажется, ни одна команда, выходя на поле, не вспоминает, какое место она занимает в таблице. Футболисты хотят играть, хотят побеждать, хотят добиться успеха. Они стали четвертыми на общем этапе, мы прошли через стыковые матчи, поэтому мы не фавориты", — приводятся слова Симеоне на сайте УЕФА.