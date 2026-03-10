10 Марта 2026
Родри обвинили в шпионаже с помощью дронов - ВИДЕО

Мировой футбол
10 Марта 2026 13:28
Родри обвинили в шпионаже с помощью дронов

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Родри стал фигурантом необычного разбирательства. Один из лучших футболистов мира столкнулся с обвинениями со стороны соседей, которые обратились в полицию из-за запусков беспилотных летательных аппаратов из его квартиры.

Как сообщает İdman.Biz, жители соседних домов утверждают, что футболист использует дроны для слежки, тем самым нарушая их право на конфиденциальность. "Я увидел дрон всего в метре от своего окна, когда отдыхал, и это меня серьезно обеспокоило", — заявил один из свидетелей инцидента.

В настоящее время полиция Манчестера начала расследование по данному факту. Если причастность игрока будет доказана, Родри могут грозить как юридические последствия, так и дисциплинарные санкции внутри клуба. На данный момент "Манчестер Сити" и сам футболист воздерживаются от официальных комментариев.

