В Мексике случайно "воскресили" Диогу Жоту перед товарищеским матчем

10 Марта 2026 14:58
В Мексике случайно "воскресили" Диогу Жоту перед товарищеским матчем

Авторитетное мексиканское издание El Heraldo de Mexico допустило шокирующую профессиональную ошибку, предложив заменить травмированного Криштиану Роналду игроком, которого уже нет в живых. В материале о кадровых проблемах сборной Португалии газета заявила, что Роберто Мартинес планирует "вновь привлечь в состав Диогу Жоту".

Как сообщает İdman.Biz, эта публикация вызвала волну негодования, так как экс-звезда "Ливерпуля" Диогу Жота трагически погиб 3 июля 2025 года в автокатастрофе в Испании. Журналисты издания, сообщая о реальной травме Роналду, умудрились представить погибшего почти год назад футболиста как действующего кандидата на место в атаке. Редакция уже признала оплошность, однако инцидент успел спровоцировать международный скандал.

Что касается самого Криштиану, то его повреждение подколенного сухожилия ставит под угрозу проведение товарищеской игры между Мексикой и Португалией 28 марта на стадионе "Ацтека". На фоне новостей о том, что Роналду может пропустить выезд в Мехико, цены на билеты начали стремительно падать, так как интерес болельщиков к матчу без участия легендарного форварда резко снизился.

