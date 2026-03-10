MLS пожизненно дисквалифицировала двух футболистов

Высшая лига футбола США и Канады (MLS) пожизненно отстранила полузащитника Деррика Джонса и вингера Ява Йебоа за нарушение правил о ставках, включая пари на матчи с участием собственных команд.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальное заявление лиги, расследование выявило, что футболисты активно делали ставки на футбол в сезонах 2024 и 2025 годов.

В одном из эпизодов оба игрока поставили на получение Джонсом желтой карточки в матче "Коламбус Крю" - "Нью-Йорк Ред Буллз" 19 октября 2024 года, и предупреждение действительно было показано. Лига также установила, что футболисты, вероятно, передавали конфиденциальную информацию другим бетторам о намерении получить желтые карточки.

При этом в заявлении подчеркнуто: "Не было найдено доказательств того, что эти ставки повлияли на исход матчей".

Джонс (29 лет) был отчислен из "Коламбус Крю" в ноябре 2025 года, Йебоа (28 лет) в январе 2026-го разорвал контракт с "Лос-Анджелесом" и перешел в китайский "Циндао Хайню". В сезоне-2024 футболисты выступали за одну команду.

MLS ужесточила контроль за ставками после серии скандалов: лига сотрудничает с партнерами по мониторингу целостности матчей и проводит обязательные образовательные программы для игроков. Правилами запрещено делать ставки на любые футбольные матчи, особенно с участием собственных команд или лиги.