10 Марта 2026
ФИФА сократила бюджет чемпионата мира по футболу 2026 года

10 Марта 2026 20:20
Международная федерация футбола (ФИФА) урезала операционные расходы на проведение чемпионата мира 2026 года более чем на $100 млн. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает портал The Athletic.

В ФИФА намерены перераспределить 90% поступающих средств на развитие мирового футбольного сообщества. Урезание расходов вызывает вопросы на фоне существенных финансовых затрат со стороны налогоплательщиков США и высоких цен на билеты для зрителей.

"ФИФА регулярно анализирует эффективность бюджета, чтобы контролировать расходы и максимально увеличить инвестиции в развитие футбола по всему миру. Это не должно вызывать удивление, потому что перед каждым нашим турниром проводится пересмотр доходов и расходов. Это никак не связано с предстоящими президентскими выборами в ФИФА", - сообщили в организации.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд - они будут играть в трех странах: США, Канаде и Мексике.

