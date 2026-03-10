10 Марта 2026
Лапорта: "Вам не кажется стыдным, что 72 года судей возглавляли экс-директора "Реала"?"

10 Марта 2026 20:44
Лапорта: "Вам не кажется стыдным, что 72 года судей возглавляли экс-директора "Реала"?"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта резко ответил журналисту, который заявил, что со стороны каталонского клуба было "стыдно платить бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Негрейре".

"А вам не кажется стыдным, что на протяжении 72 лет Технический комитет судей возглавляли бывшие члены, директора или игроки мадридского "Реала"? Разве вам не стыдно за это? Вы считаете это совершенно нормальным. Что вы хотите сказать? То, что делает "Барселона", постыдно, а то, что делает "Реал", — нет?"

Глава каталонского клуба также подчеркнул, что действия "Барселоны" были законными. По его словам, платежи производились компании, которая уже существовала, когда руководство клуба пришло к власти в 2003 году.

"Нам сказали, что она принадлежит сыну Негрейры, который занимался той же работой для "Атлетико" и других команд. В "Реале" есть Мехия Давила, его жена также связана с CTA. Эти придирки и осуждения начались еще до того, как был вынесен приговор", — цитирует Лапорту İdman.Biz со ссылкой на Cadena COPE.

Напомним, в 2023 году "Барселоне" были предъявлены обвинения во взяточничестве из-за выплат Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании. По данным следствия, с 2001 по 2018 год клуб перечислил около 8,4 млн евро структурам, связанным с бывшим судейским функционером.

