"Барселона" лидирует в гонке за Бастони

"Барселона" лидирует в гонке за подписание центрального защитника "Интера" Алессандро Бастони, который также интересен "Ливерпулю". Спортивный директор "сине-гранатовых" Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик считают Бастони приоритетным усилением для команды. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По сведениям источника, каталонский клуб изучил соответствующую информацию и пришел к выводу, что эта сделка возможна, несмотря на то, что миланская команда оценивает защитника в € 80 млн. При этом подчеркивается, что эта сумма может вырасти до € 100 млн в ходе переговоров.

Уверенность "Барселоны" в переходе Бастони обусловлена ​​позитивными первыми переговорами с представителями футболиста, но финансовые ограничения могут стать препятствием.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.