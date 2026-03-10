Еще двое членов женской сборной Ирана попросили убежище в Австралии - СМИ

Еще двое представителей женской сборной Ирана по футболу, которая выступала на Кубке Азии в Австралии, попросили убежище в стране. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, на родину отказались возвращаться еще одна футболистка и один член тренерского штаба. Остальные игроки покинули страну и отправились в Иран.

Ранее 10 марта министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил, что пяти футболисткам, включая капитана команды Захру Ганбари, было предоставлено убежище. Их вывели из отеля, где во время Кубка Азии проживала сборная Ирана, и доставили в безопасное место, где они остаются под защитой. По словам Берка, предложение о предоставлении убежища остается в силе для остальных членов сборной.