Пиастри разбил болид до старта Гран-при Австралии

Гонщик "Макларена" Оскар Пиастри не смог стартовать в гонке Гран-при Австралии Формулы-1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, австралийский пилот разбил свой болид во время установочного круга по пути на стартовую решетку.

На выходе из четвертого поворота машину развернуло, после чего она врезалась в стену. Болид получил серьезные повреждения, из-за чего продолжить движение и добраться до боксов было невозможно.

Отметим, что Пиастри должен был стартовать в домашней гонке с пятой позиции.