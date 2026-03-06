"Астон Мартин" может досрочно разорвать сотрудничество с "Хондой"

Руководство команды "Астон Мартин" рассматривает возможность досрочного прекращения сотрудничества с "Хондой" из-за проблем с силовыми установками.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport F1 Italia, в паддоке Гран-при Австралии в Мельбурне обсуждается сценарий смены поставщика двигателей прямо по ходу сезона.

По информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл и технический руководитель Эдриан Ньюи недовольны проблемами, с которыми столкнулся японский производитель.

Ранее на специальной пресс-конференции Ньюи вместе с президентом "Хонды" Кодзи Ватанабэ объяснили причины технических трудностей. Британский инженер отметил, что основные проблемы новой машины AMR26 связаны именно с двигателем, тогда как с точки зрения аэродинамики болид находится на хорошем уровне и имеет потенциал для дальнейшего улучшения.

При этом смена поставщика моторов по ходу сезона считается маловероятной из-за контрактных обязательств. Последний подобный случай в "Формуле-1" произошел еще в 1991 году.

Тем не менее ситуация может измениться, если команда поднимет вопрос безопасности. Пока ни "Астон Мартин", ни "Хонда" официальных заявлений по этому поводу не делали.