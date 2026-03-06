Шарль Леклер раскрыл, что хотел бы получить от Хэмилтона в качестве подарка на свадьбу

28-летний пилот итальянской команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер раскрыл, что хотел бы получить от своего 41-летнего напарника по "Скудерии" британца Льюиса Хэмилтона в качестве подарка на свадьбу.

"Титул был бы неплохим подарком, но я не уверен, что Льюис захочет отдавать мне его", — приводит слова Леклера İdman.Biz со ссылкой на портал GPblog.

Дебютный этап "Королевских гонок" в 2026 году Гран-при Австралии пройдет на городской трассе в Мельбурне. 2026 год станет для британского пилота вторым в составе итальянского коллектива после того, как он перешел в команду из "Мерседеса", а для монегаска — восьмым.