Сын Энцо Феррари не исключил появления Кими Антонелли в итальянской команде в будущем

Вице-президент "Феррари" Пьеро Феррари ответил на вопрос о возможном переходе итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли в "Скудерию".

"Итальянцы в "Феррари" были, и последний, кто пытался — и он был моим дорогим другом, Микеле Альборето — ему это не удалось. Антонелли уже доказал, что заслуживает машины топ-уровня. С небольшим опытом он, безусловно, станет великим пилотом", — цитирует İdman.Biz Феррари со ссылкой на Corriere dello Sport.

Антонелли, выросший всего в 45 км от завода "Феррари" в Маранелло, в детстве был тифози. Однако в 2025 году он дебютировал в Формуле-1 за "Мерседес", подписав контракт с немецкой командой после звонка Тото Вольфа. В своем первом сезоне он трижды поднимался на подиум и занял седьмое место в личном зачете, уступив семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону шесть очков.