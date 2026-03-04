4 Марта 2026
RU

Сын Энцо Феррари не исключил появления Кими Антонелли в итальянской команде в будущем

Формула 1
Новости
4 Марта 2026 05:48
14
Сын Энцо Феррари не исключил появления Кими Антонелли в итальянской команде в будущем

Вице-президент "Феррари" Пьеро Феррари ответил на вопрос о возможном переходе итальянского пилота "Мерседеса" Кими Антонелли в "Скудерию".

"Итальянцы в "Феррари" были, и последний, кто пытался — и он был моим дорогим другом, Микеле Альборето — ему это не удалось. Антонелли уже доказал, что заслуживает машины топ-уровня. С небольшим опытом он, безусловно, станет великим пилотом", — цитирует İdman.Biz Феррари со ссылкой на Corriere dello Sport.

Антонелли, выросший всего в 45 км от завода "Феррари" в Маранелло, в детстве был тифози. Однако в 2025 году он дебютировал в Формуле-1 за "Мерседес", подписав контракт с немецкой командой после звонка Тото Вольфа. В своем первом сезоне он трижды поднимался на подиум и занял седьмое место в личном зачете, уступив семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону шесть очков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сезон Ф-1 могут сократить до 22 гонок из-за конфликта на Ближнем Востоке — СМИ
3 Марта 21:32
Формула 1

Сезон Ф-1 могут сократить до 22 гонок из-за конфликта на Ближнем Востоке — СМИ

В качестве замены также рассматриваются европейские трассы и Стамбул
В Баку началось строительство паддока Гран-при Азербайджана
3 Марта 13:27
Формула 1

В Баку началось строительство паддока Гран-при Азербайджана

В рамках подготовки к гонкам Формулы-1 2026 года на проспекте Нефтяников стартовали монтажные работы
Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО
2 Марта 22:17
Формула 1

Шарль Леклер сыграл гражданскую свадьбу в Монако - ФОТО

Пилот "Феррари" и Александра поделились первыми кадрами с церемонии
Президент ФИА выступил с заявлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
2 Марта 21:32
Формула 1

Президент ФИА выступил с заявлением на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Мохаммед бен Сулайем подчеркнул, что федерация находится в постоянном контакте с участниками чемпионатов
Кризис на Ближнем Востоке угрожает Формуле-1: организованы срочные рейсы
2 Марта 19:58
Формула 1

Кризис на Ближнем Востоке угрожает Формуле-1: организованы срочные рейсы

Три специальных рейса доставят около 400 сотрудников на фоне авиаколлапса на Ближнем Востоке

Макс Ферстаппен заговорил о скором завершении карьеры
28 Февраля 12:53
Формула 1

Макс Ферстаппен заговорил о скором завершении карьеры

Четырехкратный чемпион мира считает, что к 60-70 годам количество титулов не будет иметь значения

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Марта 21:05
Азербайджанский футбол

"Карабах" и "Сабах" выдали безумный матч с шестью забитыми мячами - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

"Скакуны" отыгрались с 0:3