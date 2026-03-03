3 Марта 2026
В Баку началось строительство паддока Гран-при Азербайджана

Формула 1
Новости
3 Марта 2026 13:27
18
В Баку началось строительство паддока Гран-при Азербайджана

В Баку приступили к восстановлению паддока в рамках подготовки к очередному этапу чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 - Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Idman.Biz со ссылкой на Baku City Citrcuit, площадка традиционно разворачивается на проспекте Нефтяников, непосредственно перед Домом правительства. В связи с началом строительно-монтажных работ на данном участке, компания просит пешеходов и водителей быть предельно внимательными и выражает благодарность жителям города за понимание в связи с временными неудобствами.

Отметим, что Гран-при Азербайджана 2026 года пройдет с 24 по 26 сентября. Ожидается, что крупнейшее автоспортивное событие мира вновь соберет в столице десятки тысяч иностранных гостей и болельщиков, привнеся в жизнь города атмосферу грандиозного праздника скорости.

İdman.Biz
Тэги:

