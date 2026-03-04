ФИА отменила запрет на "ночные смены" для команд Формулы-1 перед Гран-при Австралии

Международная автомобильная федерация (ФИА) официально разрешила механикам команд Формулы-1 работать в ночное время перед стартовым этапом сезона в Мельбурне.

Как сообщает İdman.Biz, комендантский час обычно вводится для 60 технических сотрудников каждой команды, чтобы предотвратить переутомление персонала и ограничить финансовые расходы на круглосуточную подготовку техники. Однако гоночный директор Руй Маркеш подтвердил, что в среду и четверг эти ограничения действовать не будут из-за сбоя в графике поставок.

Причиной экстренного решения стал логистический кризис: задержки авиарейсов и проблемы с перевозкой грузов через Ближний Восток привели к тому, что контейнеры команд "Феррари" и "Рейсинг Буллс" прибыли на автодром с большим опозданием. Отмена ночного запрета на работу позволит инженерам и механикам успеть собрать болиды и подготовить гаражи к началу официальных заездов, что было бы невозможно в рамках стандартного жесткого регламента.

Система комендантского часа призвана уравнивать возможности участников, не давая богатым коллективам нанимать дополнительные смены персонала для ночной доработки аэродинамики. Несмотря на послабления в середине недели, запрет на работу между субботними сессиями остается в силе. Это вынужденная мера, направленная на сохранение графика подготовки к первой квалификации 2026 года в условиях форс-мажорных обстоятельств.