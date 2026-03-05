Новый сезон, новая Формула-1: Мельбурн открывает чемпионат-2026, Баку в ожидании нового зрелища - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В пятницу, 6 марта, в Мельбурне (Австралия) стартует новый сезон Формулы-1 - чемпионат 2026 года открывает Гран-при Австралии.

Как передает İdman.Biz, нынешний сезон считается одним из самых важных за последнее десятилетие: в чемпионате вступили в силу масштабные изменения технического регламента, появились новые команды и серьезно изменилась архитектура силовых установок.

Все это может заметно изменить баланс сил и подарить болельщикам более плотную и зрелищную борьбу на трассе.

Машины: меньше и легче

Одно из главных изменений сезона связано с габаритами автомобилей. Машины Формулы-1 стали компактнее: сократилась колесная база, уменьшилась ширина днища, а шины стали немного уже.

Также снизился минимальный вес автомобиля. Если в прошлом сезоне машины весили около 800 кг, то теперь минимальный показатель составляет 768 кг.

Цель этих изменений довольно проста - сделать болиды более маневренными и облегчить борьбу колесо в колесо, особенно на городских трассах и узких участках, как на Гран-при Азербайджана.

Инженеры также переработали аэродинамическую концепцию. Некоторые элементы, создававшие прижимную силу за счет так называемого граунд-эффекта, были упрощены.

Главная задача реформы - уменьшить турбулентность позади машины. Раньше болиду было сложно ехать вплотную к сопернику из-за "грязного воздуха", который мешал работе аэродинамики. Теперь машины должны легче следовать друг за другом, что должно увеличить количество атак и обгонов.

Новый гибрид: больше электричества

Серьезные изменения произошли и в силовых установках. В новой версии двигателя доля электрической энергии значительно выросла. Мощность гибридной системы стала намного выше, а часть энергии пилоты могут использовать в специальных режимах атаки.

При этом важным элементом новой философии Формулы-1 стало использование устойчивого топлива - оно производится из экологичных источников и должно снизить общий углеродный след чемпионата.

Прощай DRS: новые режимы обгона

Одним из самых заметных изменений стало исчезновение системы DRS. DRS - это механизм открытия заднего крыла, который уменьшал сопротивление воздуха и помогал болиду быстрее ехать на прямой, облегчая обгон.

В новом регламенте его заменили другие инструменты. Теперь используется режим дополнительной электрической мощности, который позволяет болиду ускоряться при атаке. Кроме того, появилась активная аэродинамика: на прямых участках крылья могут менять положение, уменьшая сопротивление воздуха и повышая скорость.

Изменения в квалификации и стартах

Появление новой команды увеличило количество машин на стартовой решетке до 22. Поэтому формат квалификации немного изменился: в первом сегменте выбывают шесть пилотов, затем еще шесть - во втором, а в финале за поул-позицию по-прежнему борются десять гонщиков. Раньше из сегментов квалификации выбывали по пять пилотов.

Нововведения коснулись и самой процедуры старта гонки. После изменений в гибридной установке турбина двигателя больше не получает мгновенную электрическую поддержку, поэтому болиду требуется немного больше времени для набора оборотов. Из-за этого пилотам теперь нужно заранее раскручивать двигатель перед стартом.

Перед погасанием огней на стартовой решетке гонщики должны поддерживать определенный уровень оборотов, чтобы силовая установка была готова к резкому ускорению. В противном случае возможна небольшая задержка в разгоне на первых метрах дистанции, что делает момент старта еще более важным и может привести к более непредсказуемой борьбе в первом повороте.

Новая команда на стартовой решетке

Сезон 2026 года также запомнится появлением новой команды. В чемпионат пришла команда "Кадиллак", которая стала 11-м участником Формулы 1. За нее выступают опытные пилоты Валттери Боттас и Серхио Перес.

Еще одно важное изменение связано с трансформацией команды "Заубер", которая теперь выступает под брендом "Ауди". Немецкий автогигант постепенно берет проект под полный контроль и строит долгосрочную программу в Формуле 1.

Главные переходы пилотов

В составе команд произошло несколько заметных перестановок. Так, в "Ред Булл" новым напарником Макса Ферстаппена стал молодой пилот Исаак Хаджар.

В "Феррари" продолжают выступать Шарль Леклер и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон - один из самых обсуждаемых дуэтов нынешнего чемпионата. Также на стартовой решетке появился новичок Арвид Линдблад, который будет выступать за "Рейсинг Буллз".

Кто фаворит сезона

Сезон 2025 года завершился триумфом команды "Макларен". Ландо Норрис выиграл чемпионат мира среди пилотов, опередив Макса Ферстаппена всего на два очка, а сама команда завоевала Кубок конструкторов.

Однако новый технический регламент может полностью изменить расстановку сил. Многие эксперты считают одним из главных претендентов на титул команду "Мерседес", за которую выступают Джордж Расселл и молодой итальянский пилот Андреа Кими Антонелли.

Среди фаворитов также называют "Феррари", "Ред Булл" и действующих чемпионов из "Макларена". При столь масштабной смене регламента команды могут удивить как резким прогрессом, так и неожиданными трудностями.

Особая роль Баку в календаре

Гран-при Азербайджана в сезоне 2026 года пройдет с 24 по 26 сентября. В прошлом году на улицах нашей столицы победу одержал 4-кратный чемпион мира Макс Ферстаппен (“Ред Булл”), на втором и третьем местах оказались Джордж Рассел (“Мерседес”) и Карлос Сайнс (“Уильямс”) соответственно.

Бакинская городская трасса традиционно считается одной из самых непредсказуемых в чемпионате. Длинная скоростная прямая у Каспийского моря сочетается здесь с очень узкими участками возле старого города, где пилоты проходят повороты буквально в сантиметрах от стен.

Бакинский этап давно зарекомендовал себя как одна из самых зрелищных гонок чемпионата. Здесь часто происходят неожиданные события: выезды машины безопасности, столкновения и резкие изменения стратегии, которые могут перевернуть ход гонки буквально за несколько кругов. Именно поэтому Гран-при Азербайджана нередко оказывает серьезное влияние на борьбу в чемпионате.

Кроме того, благодаря длинной прямой трасса в Баку считается одной из лучших площадок для обгонов в календаре Формулы-1. В новом регламенте, где появились дополнительные режимы атаки и активная аэродинамика, этот фактор может стать еще более важным. Все это делает бакинский этап потенциально одной из самых зрелищных и стратегически интересных гонок сезона.

Новая глава чемпионата

Сезон 2026 года открывает для Формулы-1 новую страницу. Новые машины, измененные двигатели, дополнительные режимы обгона и появление новой команды создают интригу, которую чемпионат не испытывал уже давно.

Первые ответы на вопросы о реальном балансе сил даст Гран-при Австралии, но по-настоящему борьба за титул будет разворачиваться на протяжении всего сезона - и, как часто бывает в последние годы, одна из ключевых глав этой истории может быть написана на улицах Баку.