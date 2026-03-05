5 Марта 2026
Будущее Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии обсудят команды Формулы-1

Формула 1
5 Марта 2026 01:35
Будущее Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии обсудят команды Формулы-1

Представители всех 11 команд Формулы-1 на этой неделе проведут специальное совещание с руководством чемпионата, на котором обсудят дальнейшую судьбу этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на GPblog, встреча состоится в Австралии в ближайшие выходные на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Участники совещания обсудят возможные варианты проведения гонок и рассмотрят альтернативные площадки для этапов.

При этом полностью отменять Гран-при в календаре чемпионата пока не планируется. У организаторов остается еще несколько недель, чтобы принять окончательное решение.

Отмечается, что на встрече представители команд и руководство Формулы-1 оценят текущую ситуацию и определят дальнейшие шаги, чтобы минимизировать возможные риски для участников и проведения гонок.

