Формула-1 не будет переносить Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Организаторы Формулы-1 не будут искать новые даты для этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил журналист BBC Эндрю Бенсон на своей странице в соцсети X.

По его словам, в случае невозможности провести гонки в запланированные сроки они будут отменены. Причина — плотный календарь чемпионата, который не позволяет переносить этапы на другие даты.

Гран-при Бахрейна должен пройти с 10 по 12 апреля, а этап в Саудовской Аравии — с 17 по 19 апреля. Новый сезон "Формулы-1" стартует 6-8 марта в Австралии.