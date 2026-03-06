6 Марта 2026
RU

Макс Ферстаппен повредил болид на второй практике Гран-при Австралии

Формула 1
Новости
6 Марта 2026 18:10
13
Макс Ферстаппен повредил болид на второй практике Гран-при Австралии

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен пережил неприятные моменты во время второй свободной практики (FP2) Гран-при Австралии в Мельбурне. Нидерландский гонщик потерял управление болидом RB22 и серьезно повредил машину.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в 12-м повороте трассы "Альберт Парк". Ферстаппен вылетел за пределы трассы в гравийную ловушку. В момент вылета от нижней части болида оторвались некоторые детали, которые разлетелись по окружности. Несмотря на повреждение, пилот смог продолжить сессию и завершил ее на шестой позиции.

Отметим, что механики команды после инцидента перешли в напряженный режим работы, чтобы оценить масштаб повреждений болида перед квалификацией.

Напомним, что в первой свободной практике (FP1) Ферстаппен показал третье время, уступив пилотам "Феррари" Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону. Лидером второй сессии стал местный гонщик Оскар Пиастри, выступающий за "Макларен".

Гран-при Австралии является первым этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить
10:29
Формула 1

Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить - ФОТО

Организаторы Ф1 не рассматривают перенос гонок из Ближнего Востока в другие страны
Пилоты "Астон Мартина" придумали необычный способ для защиты от вибраций двигателя болида
09:15
Формула 1

Пилоты "Астон Мартина" придумали необычный способ для защиты от вибраций двигателя болида

Ранее появилась информация, что "Астон Мартин" может пропустить несколько Гран-при в сезоне-2026 Ф-1
Шарль Леклер раскрыл, что хотел бы получить от Хэмилтона в качестве подарка на свадьбу
01:16
Формула 1

Шарль Леклер раскрыл, что хотел бы получить от Хэмилтона в качестве подарка на свадьбу

Хороший ход, Шарль

Формула-1 не будет переносить Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии
5 Марта 19:24
Формула 1

Формула-1 не будет переносить Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии

Оба Гран-при должны пройти в период с 10 до 19 апреля
Новый сезон, новая Формула-1: Мельбурн открывает чемпионат-2026, Баку в ожидании нового зрелища - ОБЗОР İDMAN.BİZ
5 Марта 14:11
Формула 1

Новый сезон, новая Формула-1: Мельбурн открывает чемпионат-2026, Баку в ожидании нового зрелища - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главные изменения правил, переходы пилотов, новая команда и место Гран-при Азербайджана в календаре

Будущее Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии обсудят команды Формулы-1
5 Марта 01:35
Формула 1

Будущее Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии обсудят команды Формулы-1

Решение могут принять на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае
3 Марта 23:58
Мировой футбол

Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" вместе с женой Кейт, тремя детьми перебрался в Дубай в августе 2025 года