Макс Ферстаппен повредил болид на второй практике Гран-при Австралии

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен пережил неприятные моменты во время второй свободной практики (FP2) Гран-при Австралии в Мельбурне. Нидерландский гонщик потерял управление болидом RB22 и серьезно повредил машину.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел в 12-м повороте трассы "Альберт Парк". Ферстаппен вылетел за пределы трассы в гравийную ловушку. В момент вылета от нижней части болида оторвались некоторые детали, которые разлетелись по окружности. Несмотря на повреждение, пилот смог продолжить сессию и завершил ее на шестой позиции.

Отметим, что механики команды после инцидента перешли в напряженный режим работы, чтобы оценить масштаб повреждений болида перед квалификацией.

Напомним, что в первой свободной практике (FP1) Ферстаппен показал третье время, уступив пилотам "Феррари" Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону. Лидером второй сессии стал местный гонщик Оскар Пиастри, выступающий за "Макларен".

Гран-при Австралии является первым этапом чемпионата мира Формулы-1 сезона 2026 года.