Пилоты "Астон Мартина" придумали необычный способ для защиты от вибраций двигателя болида

Журналист AutoRacer Джулиано Дукесса рассказал о необычном способе защиты от вибраций нового двигателя от "Хонды", который использовали пилоты команды Формулы-1 "Астон Мартин", передает İdman.Biz.

"Проблемы, с которыми сталкивается "Астон Мартин", очевидны и трагикомичны. Я слышал, что во время тестов пилоты "Астон Мартин" жевали одновременно три или четыре подушечки жевательной резинки, используя ее как капу, чтобы противостоять вибрациям двигателя "Хонды", резонирующим с шасси", — написал Дукесса на своей странице в социальной сети Х.

Ранее появилась информация, что "Астон Мартин" может пропустить несколько Гран-при в сезоне-2026 Ф-1.