6 Марта 2026
Хэмилтон показал необычного питомца перед Гран-при Австралии

6 Марта 2026 21:22
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон перед стартом Гран-при Австралии в Мельбурне рассказал болельщикам о своих новых питомцах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на PlanetF1, во время презентации перед свободными заездами на большом экране появилось изображение гонщика вместе с быком.

"О да, это мой бык. Его зовут Макс! Я не называл его, клянусь! Я получил его в наследство. Его зовут Макс, клянусь жизнью. У меня есть ферма, и я унаследовал его. И есть еще один по имени Омбре. Они очень мягкие. Они для меня как новый Роско", - рассказал Хэмилтон.

По словам британского гонщика, новые питомцы помогают ему справиться с утратой любимого бульдога Роско, который часто сопровождал пилота на этапах "Формулы-1".

Роско, ставший настоящим талисманом Хэмилтона на гонках, скончался в сентябре 2025 года.

