Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии могут отменить - ФОТО

Руководство Формулы-1 не обсуждает вариант смены локаций для проведения этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии. Как сообщает İdman.Biz, на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке речь идет не о переносе соревнований, а об их полном исключении из календаря сезона.

В случае сохранения текущей напряженности в регионе оба этапа будут официально отменены. По утвержденному графику, Гран-при Бахрейна должен пройти с 10 по 12 апреля, а гонка в Саудовской Аравии запланирована на 17-19 апреля. Организаторы чемпионата ведут постоянный мониторинг ситуации и готовы принять окончательное решение при малейшем росте рисков для безопасности участников и персонала команд.

На данный момент сценарий с поиском резервных автодромов в Европе или Азии не рассматривается из-за логистических сложностей. Если эскалация конфликта продолжится, календарь чемпионата мира будет сокращен на два этапа.