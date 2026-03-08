8 Марта 2026
Суд обязал выплатить Массе 250 тысяч фунтов по делу об упущенном титуле чемпиона Формулы‑1

Формула 1
Новости
8 Марта 2026 08:12
6
Суд в Великобритании обязал Международную автомобильную федерацию, руководство Формулы‑1 и бывшего главу Ф-1 Берни Экклстоуна выплатить 250 тысяч фунтов (около 290 тысяч евро) экс‑пилоту "Феррари" Фелипе Массе в качестве судебных издержек, связанных со скандалом на Гран‑при Сингапура 2008 года, сообщает Sky Sports.

Масса в марте 2024 года подал иск в Высокий суд Лондона из‑за скандала на Гран‑при Сингапура. Бразилец заявлял, что результат гонки должен быть аннулирован, а также что чемпионский титул, который он упустил на последнем круге Гран‑при Бразилии, должен принадлежать ему. Масса также требовал компенсацию в размере от 60 до 150 миллионов фунтов стерлингов.

Впоследствии суд постановил, что бразильский гонщик может потребовать возмещения финансового ущерба, причиненного скандалом, хотя и отклонил его просьбу об официальном признании его чемпионом мира 2008 года.

В судебном постановлении говорится, что Массе должно быть выплачено 250 тысяч фунтов стерлингов в качестве части судебных издержек по последнему раунду ходатайств в этом деле.

Разбирательство приостановлено до вынесения решения, хотя стороны еще могут обменяться новыми исковыми заявлениями.

