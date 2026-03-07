7 Марта 2026
Расселл отверг обвинения в сокрытии скорости после дубля "Мерседеса" на квалификации

7 Марта 2026 19:40
4
Расселл отверг обвинения в сокрытии скорости после дубля "Мерседеса" на квалификации

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл опроверг предположения, что команда намеренно скрывала свою скорость перед квалификацией Гран-при Австралии. Утром в субботу "Серебряные стрелы" заняли первый ряд стартовой решетки, а Расселл выиграл поул.

Время Рассела в третьем сегменте квалификации — 1:18.518 — оказалось более чем на семь десятых секунды быстрее, чем время Исака Хаджара из "Ред Булл", который показал третий результат. Ранее соперники неоднократно предупреждали, что "Мерседес" занимается сэндбэгингом (намеренным сокрытием скорости) в преддверии сезона.

"Думаю, это был не случай сэндбэгинга. Скорее некоторые другие команды показали больше, чем мы ожидали на зимних тестах. Мы наблюдали такое множество раз в прошлом", — приводит слова Расселла İdman.Biz со ссылкой на издание GPblog.

Британский гонщик также отметил, что неизвестно, какое время мог бы показать Ферстаппен, и назвал "Ред Булл" одной из главных угроз.

İdman.Biz
