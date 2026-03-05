5 Марта 2026
5 Марта 2026 14:41
В Газахе проходит церемония открытия "Спортивной столицы-2026" - ФОТО/ВИДЕО

В городе Газах проходит церемония открытия проекта "Спортивная столица-2026", приуроченная к 5 марта - Дню физической культуры и спорта.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках мероприятия в городе также организован спортивный парад.

Событие проходит в рамках Недели спорта и организовано Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Исполнительной властью Газахского района.

На церемонии открытия глава Исполнительной власти (ИВ) Газахского района Раджаб Бабашов оценил избрание Газаха спортивной столицей Азербайджана в 2026 году как важное событие для района. Он отметил, что этот статус станет дополнительным стимулом для развития спорта в городе, воспитания молодежи в здоровом духе и дальнейшего укрепления спортивной инфраструктуры.

Выступивший на церемонии министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поприветствовал участников мероприятия и поздравил их с праздником. Гаибов подчеркнул, что этот знаменательный день отмечается с 2015 года. Он напомнил, что 4 марта 2015 года президент страны Ильхам Алиев подписал соответствующий указ, и с того времени этот день официально отмечается.

Министр также отметил, что азербайджанские спортсмены еще с 1995 года успешно выступают на европейских и мировых соревнованиях, достойно представляя страну на международной арене. Он особо подчеркнул их достижения на спортивных мероприятиях, проведенных в Баку.

В рамках мероприятия состоялась церемония передачи символического ключа. Спортивный символический ключ города Габала, спортивной столицы Азербайджана 2025 года, был передан Газаху. Гаибов получил ключ от главы ИВ Габалинского района Себухи Абдуллаева и передал его Бабашову.

Отметим, что решение избрать Газах спортивной столицей Азербайджана в 2026 году было принято на заседании Коллегии Министерства молодежи и спорта 16 декабря 2024 года на основании результатов голосования.

