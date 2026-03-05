6 Марта 2026
Фарид Гаибов провел встречу с начальниками региональных управлений молодежи и спорта - ФОТО

Другое
Новости
5 Марта 2026 23:24
Фарид Гаибов провел встречу с начальниками региональных управлений молодежи и спорта - ФОТО

5 марта в рамках "Спортивной недели" министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился в "Спортивной столице" — городе Газах с начальниками региональных управлений молодежи и спорта, руководителями детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и других спортивных объектов.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Доме молодежи города Газах. Министр Фарид Гаибов поздравил участников с Днем физической культуры и спорта.

В ходе заседания была обсуждена деятельность региональных управлений молодежи и спорта, ДЮСШ и спортивных сооружений. Фарид Гаибов выслушал участников встречи и дал соответствующие рекомендации.

İdman.Biz
