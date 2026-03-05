5 Марта 2026
Сегодня день физической культуры и спорта в Азербайджане

5 Марта 2026 10:58
Сегодня день физической культуры и спорта в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане отмечается День физической культуры и спорта. Праздник установлен указом президента Ильхама Алиева от 4 марта 2005 года "Об учреждении Дня физкультуры и спорта" и символизирует приверженность государства развитию здорового образа жизни и поддержке атлетов.

Как сообщает İdman.Biz, выбор даты обусловлен историческим событием: 5 марта 1995 года тогдашний президент страны Гейдар Алиев провел встречу с победителями и призерами чемпионатов мира и Европы в Бакинском дворце спорта, учредил Спортивный фонд и заложил фундамент новой стратегии развития физической культуры и спорта. С момента избрания Ильхама Алиева главой Национального олимпийского комитета в 1997 году внимание к спортивной отрасли значительно возросло.

Отметим, что в современном Азербайджане спорт стал не просто физической активностью, но и одним из приоритетных направлений государственной политики. Строительство олимпийских спортивных комплексов по всей стране, проведение международных соревнований и успехи атлетов на мировой арене служат ярким подтверждением этой стратегии.

Азербайджанские спортсмены добились значительных успехов на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, поднимая наш трехцветный флаг на вершины. За этими достижениями стоят годы труда, системная подготовка и укрепление спортивной инфраструктуры.

Сегодня современные Олимпийские спортивные комплексы построены не только в Баку, но и во всех регионах страны. Эти центры успешно функционируют. Укрепление материально-технической базы спорта и забота о профессиональной подготовке спортсменов вскоре дали положительные результаты.

В этом году в азербайджанском спорте произошло еще одно событие, вызывающее гордость: Баку выбран Мировой столицей спорта 2026 года. Этот престижный статус был присвоен Федерацией европейских спортивных столиц и городов (ACES) с учетом спортивной инфраструктуры Баку, социальных инициатив в области спорта и опыта организации международных соревнований. Официально титул был передан из Монако в Баку, что является наглядным свидетельством признания Азербайджана спортивной страной.

Кроме того, город Газах объявлен Спортивной столицей Азербайджана на тот же год. В регионе планируется проведение различных мероприятий и проектов, направленных на развитие спорта.

С 30 апреля по 3 мая 2026 Баку примет Кубок Европы по художественной гимнастике. Турнир пройдет в Национальной гимнастической арене и станет площадкой для выступлений лучших гимнасток Европы.

С 24 по 28 мая 2026 года в столице пройдет саммит SportAccord World Sports and Business Summit - одну из самых престижных платформ, объединяющих спортивную индустрию и международные федерации. В конференции примут участие руководители мировых спортивных организаций, международные структуры и спонсоры.

В конце апреля — Кубок Европы по художественной гимнастике, а трасса Baku City Circuit вновь соберет поклонников Формулы-1.

Кроме того, в 2027 году Азербайджан совместно с Узбекистаном примет финальную стадию чемпионата мира ФИФА U20 года. Проведение этого престижного чемпионата в нашей стране является еще одним доказательством спортивной инфраструктуры Азербайджана и способности организовывать международные турниры на высоком уровне. Одновременно это событие даст мощный импульс развитию местного футбола, стимулированию молодых талантов и укреплению позиций нашей страны на футбольной карте мира.

