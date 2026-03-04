Определились победители турнира по бочча - ФОТО

В Азербайджане определились победители соревнований по бочча среди спортсменов с физическими ограничениями.

Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел в рамках объявленной Министерством молодежи и спорта Азербайджана "Недели спорта". Соревнования состоялись в Центре профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью, который действует при Агентстве социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения.

В турнире приняли участие 17 спортсменов.

По итогам соревнований среди детей отличились Мясума Бабаева, Гюляр Аскерова и Шахин Гидаятзаде. В категории взрослых победителем стал Эльгюн Садыгов. Второе место занял Нурлан Мехтиев, а третьим стал Джейхун Алыбаев.