Определились победители турнира по бочча - ФОТО

4 Марта 2026 22:13
Определились победители турнира по бочча - ФОТО

В Азербайджане определились победители соревнований по бочча среди спортсменов с физическими ограничениями.

Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел в рамках объявленной Министерством молодежи и спорта Азербайджана "Недели спорта". Соревнования состоялись в Центре профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью, который действует при Агентстве социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения.

В турнире приняли участие 17 спортсменов.

По итогам соревнований среди детей отличились Мясума Бабаева, Гюляр Аскерова и Шахин Гидаятзаде. В категории взрослых победителем стал Эльгюн Садыгов. Второе место занял Нурлан Мехтиев, а третьим стал Джейхун Алыбаев.

