4 Марта 2026
RU

Фарид Мансуров: "Участие в чемпионатах мира и Европы - это тоже служба Отечеству"

Другое
Новости
4 Марта 2026 14:28
14
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Фарид Мансуров выступил с важным предложением на заседании Комитета по молодежи и спорту Милли Меджлиса с участием Министерства молодежи и спорта, НОК и спортивных федераций.

Мансуров пояснил, что спортсмены, окончившие школу в 17 лет и поступившие в университет, продолжают обучение, а те, кто не проходит в вузы, отправляются на военную службу. Именно это приводит к потере перспективных атлетов в критический период их карьеры.

"Участие в чемпионатах мира и Европы — это тоже служба Отечеству. Если учитывать это, то мы теряем спортсменов именно в этом возрасте. В чемпионатах мира и Европы в каждой весовой категории участвует один спортсмен. Если этот спортсмен добивается результата, он поступает в Азербайджанскую спортивную академию. Остальные остаются за бортом. Когда атлет проходит военную службу сроком 1 год 6 месяцев, мы его теряем. В таком случае профессиональный спорт теряет конкуренцию, нет продолжения, и федерации, которые добиваются результатов, вынуждены приглашать легионеров в определенных весовых категориях. Если бы этот вопрос был урегулирован законом, велись переговоры с соответствующими государственными структурами, можно было бы реализовать какие-то критерии", — сказал Мансуров в беседе с Report.

По словам вице-президента НОК, если вопрос не будет решен на законодательном уровне, национальные федерации продолжат сталкиваться с дефицитом кадров и будут вынуждены привлекать легионеров для участия в международных турнирах.

İdman.Biz
