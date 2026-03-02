Фарид Гаибов: "Поздравляю наших спортсменов с завоеванными медалями"

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подвел ключевые итоги февраля, сообщает İdman.Biz.

Глава ведомства уделил внимание празднованию Дня молодежи, реализации государственных программ в регионах, развитию международного сотрудничества в спортивной сфере, а также историческим успехам азербайджанских атлетов и достижениям футбольного клуба "Карабах" на европейской арене.

"Согласно Указу главы государства, подписанному в 1997 году, 2 февраля ежегодно отмечается как День молодежи Азербайджана. Именно в этот день, ровно 30 лет назад, по инициативе и при участии общенационального лидера Гейдара Алиева был организован первый форум молодежи. В этом году мы провели уже XI Форум и на мероприятии, как и каждый год, вручили нашей молодежи специальную награду главы государства, зачитали его обращение к ним. В рамках "Молодежной недели" в нашей нынешней "Молодежной столице" — Геранбое, а также в городах Ханкенди и Нахчыван были организованы фестивали GəncFest, различные форумы и мероприятия. Мы приняли символический ключ "Молодежной столицы" от города Сумгайыт и передали его Горанбою. Также в "Молодежной столице" провели первое в 2026 году заседание рабочих групп молодежных организаций. В целом "Молодежная неделя" была насыщена различными форумами, лагерями, интеллектуальными соревнованиями и другими мероприятиями в Баку и регионах".

Гаибов также рассказал о визите в Нахчыван в рамках 54-го выпуска "Точка зрения министра":

"В рамках визита мы провели прием граждан, встретились с молодежью автономной республики на форуме "Молодежь и устойчивое развитие". На форуме мы выслушали их мнения по интересующим вопросам, провели широкий обмен мнениями по таким темам, как выбор специальности и профессии, волонтерская деятельность и участие молодежи в различных проектах. Также в рамках проекта "Здоровый квартал", реализуемого согласно соответствующему распоряжению главы государства с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения в регионах, мы ввели в эксплуатацию новые спортивные площадки, созданные в городах Бабек, Джульфа и Шахбуз Нахчыванской Автономной Республики".

Министр подчеркнул, что при организационной поддержке Общественного совета при Министерстве молодежи и спорта провел встречу с молодежью в Азербайджанском университете языков: "Основная цель наших традиционных встреч в университетах — выслушать молодежь, провести с ними дискуссии, проинформировать о направлениях молодежной политики и государственных программах, ответить на их вопросы".

Гаибов отметил, что в рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белград церемония обмена азербайджано-сербскими документами была знаменательной и для сфер молодежи и спорта: "Мы обменялись "Меморандумом о взаимопонимании в области спорта между Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Министерством спорта Сербии" с моим сербским коллегой Зораном Гаичем".

По словам главы ведомства, в рамках международного сотрудничества также состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Палестины в нашей стране Ахмедом Метани: "В ходе встречи мы обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в сферах молодежи и спорта".

Февраль запомнился важным событием и для Федерации гимнастики Азербайджана. В результате голосования на 16-м Общем собрании федерации Мехрибан Алиева была вновь избрана президентом AGF на следующие пять лет. Благодаря руководству и заботе Мехрибан ханум в нашей стране обеспечено динамичное развитие гимнастики, наши гимнасты добиваются исторических успехов на международных аренах".

Гаибов добавил, что в Баку прошел уже ставший традиционным Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу: "Поздравляю наших спортсменов с завоеванными медалями. Федерация бадминтона Азербайджана также постоянно проводит различные соревнования для популяризации бадминтона в нашей стране. В этот раз успешно прошел международный турнир Azerbaijan International 2026. Также в течение месяца мы стали свидетелями того, как из года в год растет конкуренция на соревнованиях по шахматам, баскетболу, греко-римской и вольной борьбе, а также по другим видам спорта".

Министр выразил мнение по поводу церемонии презентации книги "От основ к деталям" Романа Ягоды, руководителя австрийской организации "Complex Core" и ответственного за программу "Физиотерапия" Академии: "Одним из факторов, важных для развития спорта, несомненно, является успешное проведение реабилитации в спорте. В этом плане верю, что книга, подготовленная к изданию Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта, будет полезной.

Министр также отметил успех "Карабаха" на евроарене: "Футбольная команда "Карабах", достойно представляющая нашу страну в последние годы, завершила свое участие в Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне. Выход в число 24 сильнейших клубов континента, опередив многие именитые и высокобюджетные клубы, является плодом правильно выстроенной стратегии нашей команды. Благодарю команду за радость побед, которую она дарила футбольным болельщикам и нашему народу в течение года.

Впереди нас ждет дыхание весны — март, месяц пробуждения природы. Верю, что это пробуждение станет новым источником энергии для нашей молодежи, а наши спортсмены, начинающие новый сезон с "Недели спорта", порадуют каждого из нас своими очередными победами".