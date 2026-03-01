Опубликован рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам февраля

Обнародован рейтинг азербайджанских спортсменов по состоянию на 1 марта 2026 года.

Как передает İdman.Biz, первое место в списке занимает борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров, набравший 480 очков. На второй позиции расположился представитель вольной борьбы Георгий Мешвилдешвили с 460 баллами, а третьим идет дзюдоист Зелим Коцоев, в активе которого 430 очков.

Далее в рейтинге следуют Ульви Ганизаде (греко-римская борьба, 400 очков), Эльджан Гаджиев (дзюдо, 370), Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба, 320), Зелим Цкаев (дзюдо, 320), Арсений Джиоев (вольная борьба, 320), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 320) и Эльдениз Азизли (греко-римская борьба, 320).