В Baku Crystal Hall состоялось открытие первого в стране Форума тренеров - ФОТО

В Baku Crystal Hall состоялось торжественное открытие первого в Азербайджане Форума тренеров, организованного Министерством молодежи и спорта страны. Мероприятие, приуроченное к Неделе спорта, собрало ведущих специалистов отрасли, руководителей федераций и почетных гостей.

Как сообщает İdman.Biz, церемония началась с исполнения Государственного гимна. С приветственным словом выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, который подчеркнул стратегическую важность профессии тренера в современных условиях.

"5 марта отмечается День физической культуры и спорта. Сегодня практически во всех наших районах функционируют олимпийские комплексы, а азербайджанский спорт широко известен на мировой арене и демонстрирует высокие результаты. В этом году Баку провозглашен спортивной столицей мира. В работе первого Форума тренеров участвуют как местные, так и иностранные специалисты. Спорт, как и любая другая сфера, стремительно развивается. Наши тренеры используют современные методики, однако постоянное обучение остается жизненно важным. Этот форум станет значимой платформой для профессионального роста. Благодарю каждого из вас за участие", — заявил глава ведомства.

Программа форума включает ряд авторитетных панельных дискуссий. Среди спикеров — главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов, наставник сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев, вице-президент Федерации борьбы, олимпийский чемпион Намиг Абдуллаев, а также главный тренер национальной команды по бадминтону Мортеза Валидарви.

Отдельное внимание будет уделено вопросам чистоты спорта. В панельной сессии, посвященной проблеме допинга, выступят исполнительный директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Тахмина Таги-заде и руководитель лаборатории исследований на животных факультета спортивных наук Университета Хаджеттепе (Турция) Хайдар Демирель. Форум призван стать регулярным событием для внедрения передовых мировых практик в подготовку азербайджанских атлетов.