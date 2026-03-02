2 Марта 2026
RU

В Baku Crystal Hall состоялось открытие первого в стране Форума тренеров - ФОТО

Другое
Новости
2 Марта 2026 10:55
19
В Baku Crystal Hall состоялось открытие первого в стране Форума тренеров - ФОТО

В Baku Crystal Hall состоялось торжественное открытие первого в Азербайджане Форума тренеров, организованного Министерством молодежи и спорта страны. Мероприятие, приуроченное к Неделе спорта, собрало ведущих специалистов отрасли, руководителей федераций и почетных гостей.

Как сообщает İdman.Biz, церемония началась с исполнения Государственного гимна. С приветственным словом выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, который подчеркнул стратегическую важность профессии тренера в современных условиях.

"5 марта отмечается День физической культуры и спорта. Сегодня практически во всех наших районах функционируют олимпийские комплексы, а азербайджанский спорт широко известен на мировой арене и демонстрирует высокие результаты. В этом году Баку провозглашен спортивной столицей мира. В работе первого Форума тренеров участвуют как местные, так и иностранные специалисты. Спорт, как и любая другая сфера, стремительно развивается. Наши тренеры используют современные методики, однако постоянное обучение остается жизненно важным. Этот форум станет значимой платформой для профессионального роста. Благодарю каждого из вас за участие", — заявил глава ведомства.

Программа форума включает ряд авторитетных панельных дискуссий. Среди спикеров — главный тренер ФК "Карабах" Гурбан Гурбанов, наставник сборной Азербайджана по волейболу Фаиг Гараев, вице-президент Федерации борьбы, олимпийский чемпион Намиг Абдуллаев, а также главный тренер национальной команды по бадминтону Мортеза Валидарви.

Отдельное внимание будет уделено вопросам чистоты спорта. В панельной сессии, посвященной проблеме допинга, выступят исполнительный директор Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Тахмина Таги-заде и руководитель лаборатории исследований на животных факультета спортивных наук Университета Хаджеттепе (Турция) Хайдар Демирель. Форум призван стать регулярным событием для внедрения передовых мировых практик в подготовку азербайджанских атлетов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Опубликован рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам февраля
1 Марта 11:00
Другое

Опубликован рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам февраля

Лидером списка стал борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров

Роман Ягода: “Азербайджанские студенты стали понимать потенциал физиотерапии” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Февраля 17:52
Другое

Роман Ягода: “Азербайджанские студенты стали понимать потенциал физиотерапии” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Австрийский специалист рассказал о работе своей компании в Азербайджане
Чем может быть актуален для Баку спортивный опыт Мельбурна? - İdman.Biz из Австралии
28 Февраля 13:53
Другое

Чем может быть актуален для Баку спортивный опыт Мельбурна? - İdman.Biz из Австралии

Баку неоднократно подтверждал прекрасную организацию международных турниров
Состоялась презентация учебного пособия по комплексной реабилитации "От основ к деталям" - ФОТО/ВИДЕО
28 Февраля 11:37
Другое

Состоялась презентация учебного пособия по комплексной реабилитации "От основ к деталям" - ФОТО/ВИДЕО

Книга Романа Ягоды стала результатом совместного проекта АСА и Complex Core+
Руководство Министерства молодежи и спорта посетило памятник жертвам Ходжалинского геноцида
26 Февраля 10:09
Другое

Руководство Министерства молодежи и спорта посетило памятник жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня 34‑я годовщина трагедии
Что такое калистеника и с чего начать – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
24 Февраля 16:41
Другое

Что такое калистеника и с чего начать – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Интервью İdman.Biz со спортсменом Парвизом Шукюровым

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет