28 Февраля 2026
Состоялась презентация учебного пособия по комплексной реабилитации "От основ к деталям" - ВИДЕО

Новости
28 Февраля 2026 11:37
Состоялась презентация учебного пособия по комплексной реабилитации "От основ к деталям"

В культурном центре Baku Book Center состоялась торжественная презентация книги "От основ к деталям", автором которой выступил исполнительный директор австрийской организации Complex Core+, куратор образовательной программы по физиотерапии Азербайджанской спортивной академии (АСА) Роман Ягода. Издание стало первым в стране специализированным учебным пособием в области комплексной реабилитации и спортивных восстановительных упражнений. Книга создана в рамках совместного проекта АСА и организации Complex Core+.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр здравоохранения Теймур Мусаев, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, ректор АСА Фуад Гаджиев, представители государственных ведомств, военнослужащие, ветераны боевых действий, сотрудники академии, спортивные специалисты и приглашенные гости.

В ходе выступлений было отмечено, что представленный в книге комплекс реабилитационных и восстановительных упражнений разработан на основе протоколов Университетского колледжа Лондона (UCL). Работа проводилась под руководством профессора Майка Лазмора, возглавляющего магистерскую программу академии, при участии сотрудников лаборатории спортивных медицинских исследований АСА, выпускников программы "Спортивная медицина и реабилитация" и команды автора. Методика уже успешно применена для реабилитации военнослужащих и ветеранов, а также для функциональной диагностики и медико-биологического сопровождения спортсменов национальных сборных.

Статистика проекта демонстрирует высокую эффективность методики: из 110 военнослужащих, прошедших реабилитацию в период войны и после ее окончания, 75% вернулись в строй после восстановления здоровья. Кроме того, в лаборатории спортивных медицинских исследований академии функциональную диагностику и медико-биологическое сопровождение прошли более 500 спортсменов из различных федераций и клубов страны.

Отметим, что фотосъемка упражнений, соответствующих содержанию пособия, была проведена с участием студентов в медиацентре MediaLab, а верстку осуществили магистранты направления спортивной журналистики самой академии. Издание предназначено не только как учебник для студентов, но и как практическое руководство для ежедневной работы физиотерапевтов, тренеров и фитнес-специалистов.

По завершении официальной части автор провел автограф-сессию для присутствующих и ответил на вопросы читателей. Мероприятие завершилось общей памятной фотографией.

