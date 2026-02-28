Роман Ягода: “Азербайджанские студенты стали понимать потенциал физиотерапии” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

За последние годы мотивация и отношение студентов к физиотерапии изменились в лучшую сторону.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил исполнительный директор австрийской организации Complex Core+, куратор образовательной программы по физиотерапии Азербайджанской спортивной академии (АСА) Роман Ягода, презентация книги "От основ к деталям" которого прошла сегодня в Baku Book Center.

"Студенты стали понимать, что для физиотерапевтов открыто много дверей в плане того, как они могут помогать людям", – сказал Ягода. Он считает это одним из главных достижений своей работы в Азербайджане.

Специалист напомнил, что ведет деятельность в Азербайджане уже около пяти-шести лет:

"На начальном этапе я работал с судьями АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана — Авт.). Затем впервые связался с АСА, думая о проведении курсов, но постепенно сотрудничество становилось все более интенсивным. Они поняли, что мы можем действительно поддержать их в области образования в сфере реабилитации. Сейчас мы находимся на этапе, когда моя компания также поддерживает национальную сборную Азербайджана по дзюдо, стараемся помогать и другим федерациям и учреждениям".

Он подчеркнул развитие сферы физиотерапии и реабилитации в Азербайджане:

"Когда я только приехал в Азербайджан, физиотерапия и реабилитация все еще существовали в формате старой школы, какой мы ее знаем в Европе. Реабилитация была частью врачебной практики, но в Европе физиотерапия – это целостное образование, поэтому моей целью было не только внедрить надлежащее физиотерапевтическое образование, но и не проходить 10-летний путь развития, как это было в Европе, а совершить большой скачок в современную активную физиотерапию".

Роман Ягода отметил, что прогресс есть, однако направление обладает еще большим потенциалом, который планируется развивать посредством более интенсивного сотрудничества: "Мы можем чаще приезжать в течение года и действительно повышать уровень качества".

Он рассказал, что ранее его компания активно занималась велоспортом и бадминтоном, сейчас главный фокус внимания в Азербайджане – дзюдо. Они также участвовали в подготовке дзюдоистов к Олимпиаде-2024.

"Я преподаю в Германии уже более 15 лет. Я не являюсь специалистом во всех видах спорта, но почему нас всегда приглашают преподавать? Потому что, как я уже говорил в книге "От основ к деталям", мы даем олимпийским тренерам базовое представление о том, как тело должно быть подготовлено к конкретному виду спорта. У многих тренеров очень узкое видение, а нам удается открыть глаза и увидеть общую картину: почему прыгун в высоту не может прыгнуть высоко? Дело не в технике, а в подвижности позвоночника, тазобедренных суставов и так далее. Вот где мы помогаем. Видим большой интерес к этому образованию в Европе, а также положительные результаты", – объяснил Ягода.

Он также сообщил, что сейчас у его компании идут переговоры с Федерацией борьбы Азербайджана.

"Мы пытаемся привлечь качественных физиотерапевтов в Азербайджан. Был получен запрос от Федерации борьбы: есть ли у меня контакты с хорошим спортивным физиотерапевтом? Иногда я напрямую предоставляю специалистов для работы в Азербайджане. Если это идет через меня, я уверен в качестве этих профессионалов".