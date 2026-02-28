Чем может быть актуален для Баку спортивный опыт Мельбурна? - İdman.Biz из Австралии

Нынешний год для Баку проходит под знаком спортивной столицы мира. Еще в конце прошлого года президент Федерации европейских спортивных столиц и городов (ACES) Джан Франческо Лупателли побывал в городе, вручив в торжественной обстановке соответствующую табличку мэру Эльдару Азизову.

Как сообщает İdman.Biz, Баку перенял эстафету у Монако, который владел этим титулом в прошлом году. Подобное признание стало следствием успеха спортивной политики, а также проведению крупных соревнований на постоянной основе. За последние годы столица приняла финал Лиги Европы, матчи чемпионата Европы по футболу, стала местом проведения Гран-При Формулы-1, а чемпионатами мира по различным дисциплинам уже никого не удивишь.

В этом году в Баку, помимо "Королевских гонок", состоятся чемпионат мира по дзюдо, чемпионат Европы по волейболу, Кубки мира по гимнастическим дисциплинам и множество других мероприятий.

Баку неоднократно подтверждал прекрасную организацию, которая уже превратилась в тренд. Однако что нужно для того, чтобы выйти на качественно новый вектор? И речь сейчас не о проведении тех или иных стартов как таковых, а о работе по улучшению инфраструктуры, где, как известно, мелочей не бывает.

В этом смысле Европа для нас уже давно не конкурент. А что можно взять из примеров других континентов? Например, чему может научить австралийский опыт, а конкретно Мельбурн?

Когда речь заходит о крупнейших состязаниях в элитных видах, то немаловажную роль играет и спортивный туризм. Некоторые болельщики по несколько раз год могут преодолевать расстояние в многие тысяч километров, чтобы окунуться в атмосферу соревнований высочайшего уровня. И это можно ежегодно наблюдать на примере Гран-При Азербайджана. Но такое мероприятие мирового уровня в глобальном смысле у нас пока только одно, тогда как Мельбурн, например, в этом году примет 11 крупнейших турниров. И первый из них уже состоялся – знаменитый Australian Open.

Первый Большой шлем года собрал целую армию любителей тенниса. За финалом Алькараса с Джоковичем с трибун следили 56 931 посетителей — это новый рекорд для финального уикенда турнира. И Мельбурн по-прежнему удерживает статус столицы одного из самых успешных этапов Мирового тура.

К тому же на таких элитных мероприятиях домашним трибунам есть за кого болеть. Например, Алекс Де Минаур является на данный момент шестой ракеткой мира, а если говорить о Формуле-1, то здесь боготворият уроженца Мельбурна Оскара Пиастри, который через неделю выступит на родном для себя Гран-При.

В Азербайджане пока нет спортсменов такой величины в точки зрения глобального промоушена. Тогда как для Мельбурна одной из составляющих успешного соревнования является не только прекрасная организация, но и привлечение армии болельщиков на трибуны, которые переживают за своих.

Также австралийцы активны в спортивном туризме. По данным Всемирной организации туризма, на спортивные поездки сейчас приходится 10% мировых туристических расходов, и прогнозируется, что к 2032 году объем рынка достигнет 1,3 триллиона долларов. Новое исследование компании по производству багажа Stasher назвало лучшие города мира для спортивных путешествий в 2026 году, и Мельбурн занял четвертое место. Локации оценивались по ряду спортивных и туристических факторов, включая количество спортивных баров, разнообразие туристических развлечений и их соотношение цены и качества. Эксперты также учитывали доступность еды, напитков и общественного транспорта, уровень равенства и преступности, а также количество крупных международных спортивных событий и команд с мировыми именами в городе.

Если говорить о Мельбурне, то в нем базируются девять из 18-ти команд по австралийскому футболу (AFL), а также несколько команд по регби (NRL), футболу (A-League), баскетболу (NBL) и крикету (BBL).

Город принимает 11 крупных соревнований в этом году. А недавно было объявлено, что первый в истории матч регулярного сезона в американском футболе (NFL) в Австралии состоится на культовом стадионе Мельбурна - Крикетной арене. На нем сыграют "Лос-Анджелес Рэмс" "Сан-Франциско 49".

"Штат Виктория - естественный дом для лучших мировых мероприятий. То, что NFL проведет свой первый матч регулярного сезона в Австралии именно в Мельбурне, подтверждает статус города в качестве мировой столицы спорта. Историческая игра привлечет спрос со стороны туристов - не только ради самого матча, но и ради культуры, кухни и уникального опыта, которые предлагает Виктория", - считает генеральный директор сайта Visit Victoria Брендан МакКлементс.

Также был отмечен развитый барный спортивный сектор Мельбурна, включающий 183 заведения. А популярные сайты бронирования предлагают 36 спортивных туров и мероприятий.

Немаловажно и то, что транспорт в Мельбурне работает как часы. Попасть на стадион, а затем добраться до дома за полночь не составляет никаких проблем. Электрички ходят до поздней ночи, также активные автобусные маршруты, а травмаи и вовсе доступны в любое время суток. Как минимум в центральных районах города.

Спортивная жизнь сосредоточена на одной из центральных станций города - "Ричмонд". С точки зрения посещения мероприятий, локация просто идеальна. Здесь располагается не только "Род Лейвер арена", являющаяся Меккой для Australian Open, но и многие другие комплексы. Среди них "Арена Джона Кейна", принимающая не только теннис, но и баскетбол, а также стадион AAMI Park, которые делят между собой футбольные клубы "Мельбурн Сити", "Мельбурн Виктори", а также регбийная команда "Мельбурнский шторм". Накануне концерт там дал Эд Шеран.

Но, конечно же, одной из самых узнаваемых арен всего города является стадион по крикету, принимающий и матчи по австралийскому футболу. Так что спортивная жизнь в Мельбурне кипит и живет по своим законам. И нам есть что взять из богатого австралийского опыта.