3 Марта 2026
RU

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международной арене - ФОТО

Другое
Новости
2 Марта 2026 23:05
21
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международной арене - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу со спортсменами, показавшими высокие результаты на международных соревнованиях в январе и феврале.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Азербайджанской спортивной академии и началось с исполнения Государственного гимна.

В ходе встречи министр высоко оценил достижения азербайджанских спортсменов на международной арене, поздравил их и тренеров с успешными выступлениями. Ряду атлетов, удостоенных звания "Мастер спорта Азербайджанской Республики", были вручены соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

Также был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые за последние два месяца. Представители различных видов спорта рассказали о своих выступлениях и завоеванных наградах.

В завершение Фарид Гаибов пожелал спортсменам новых побед и еще более высоких результатов на предстоящих международных турнирах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов: "Поздравляю наших спортсменов с завоеванными медалями"
2 Марта 12:25
Другое

Фарид Гаибов: "Поздравляю наших спортсменов с завоеванными медалями"

Министр молодежи и спорта оценил ключевые события месяца в сфере спорта и молодежной политики

В Baku Crystal Hall состоялось открытие первого в стране Форума тренеров - ФОТО
2 Марта 10:55
Другое

В Baku Crystal Hall состоялось открытие первого в стране Форума тренеров - ФОТО

Министр Фарид Гаибов назвал форум ключевой платформой для обмена опытом
Опубликован рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам февраля
1 Марта 11:00
Другое

Опубликован рейтинг азербайджанских спортсменов по итогам февраля

Лидером списка стал борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров

Роман Ягода: “Азербайджанские студенты стали понимать потенциал физиотерапии” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Февраля 17:52
Другое

Роман Ягода: “Азербайджанские студенты стали понимать потенциал физиотерапии” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Австрийский специалист рассказал о работе своей компании в Азербайджане
Чем может быть актуален для Баку спортивный опыт Мельбурна? - İdman.Biz из Австралии
28 Февраля 13:53
Другое

Чем может быть актуален для Баку спортивный опыт Мельбурна? - İdman.Biz из Австралии

Баку неоднократно подтверждал прекрасную организацию международных турниров
Состоялась презентация учебного пособия по комплексной реабилитации "От основ к деталям" - ФОТО/ВИДЕО
28 Февраля 11:37
Другое

Состоялась презентация учебного пособия по комплексной реабилитации "От основ к деталям" - ФОТО/ВИДЕО

Книга Романа Ягоды стала результатом совместного проекта АСА и Complex Core+

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"