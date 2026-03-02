Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международной арене - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел встречу со спортсменами, показавшими высокие результаты на международных соревнованиях в январе и феврале.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Азербайджанской спортивной академии и началось с исполнения Государственного гимна.

В ходе встречи министр высоко оценил достижения азербайджанских спортсменов на международной арене, поздравил их и тренеров с успешными выступлениями. Ряду атлетов, удостоенных звания "Мастер спорта Азербайджанской Республики", были вручены соответствующие удостоверения и нагрудные знаки.

Также был продемонстрирован видеоролик, отражающий успехи, достигнутые за последние два месяца. Представители различных видов спорта рассказали о своих выступлениях и завоеванных наградах.

В завершение Фарид Гаибов пожелал спортсменам новых побед и еще более высоких результатов на предстоящих международных турнирах.