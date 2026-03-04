ФИА перенесла стартовый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость в Катаре

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила о переносе стартового этапа сезона-2026 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — "1812 км Катара" — на неопределенный срок. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X, передает İdman.Biz.

Гонка должна была пройти с 26 по 28 марта на автодроме в Лусаиле.

"Руководство ФИА находилось в постоянном диалоге с Федерацией мотоспорта и автомобильного спорта Катара (QMMF) в связи с текущей и развивающейся геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Учитывая, что безопасность участников, персонала и болельщиков имеет первостепенное значение, было принято решение о переносе этапа. Новая дата проведения "1812 км Катара" во второй половине сезона будет окончательно утверждена и объявлена позднее, после дополнительных обсуждений с нашими коллегами из гоночного комплекса "Лусаил", где проводится гонка", — говорится в сообщении.

Теперь первым этапом сезона станет гонка "6 часов Имолы", которая пройдет 17-19 апреля в итальянском регионе Эмилия-Романья. Изначально этот этап значился вторым в календаре.